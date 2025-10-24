روته: العقوبات الأمريكية على روسيا تفرض مزيدا من الضغوط على بوتين

الأمين العام لحلف الناتو مارك روته مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال اجتماع ”تحالف الراغبين“ في لندن، بريطانيا، 24 أكتوبر 2025. رويترز

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته للصحفيين اليوم الجمعة إن العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على موسكو ستضع المزيد من الضغوط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي بدأ ينفد منه المال والقوات والأفكار.

وأضاف روته “دعمنا لأوكرانيا يؤتي ثماره”، وذكر أن بوتين يحقق مكاسب هامشية في ساحة المعركة في أوكرانيا.

وسافر روته إلى لندن للقاء قادة ما يعرف باسم “تحالف الراغبين”، وهو تحالف يضم مجموعة من الدول الداعمة لأوكرانيا.

واجتمع حلفاء كييف في لندن، اليوم ، في حضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، للبحث في تزويد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى.

وافتتح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الحدث بإعلان “تسريع إنتاج الصواريخ لتزويد أوكرانيا بـ5000 صاروخ خفيف الوزن”. كما أكد “ضرورة الاستفادة من الأصول الروسية لتمويل دفاع أوكرانيا”، وقال: “سنزيد الضغط على بوتين أكثر من أي وقت مضى مع الوقوف مع أوكرانيا”. وشدد على أن “الحلفاء لن يتحملوا أي أنشطة عدائية من روسيا، كما وصفها”.

واعتبر أن “أمن أوكرانيا من أمن حلفائها، وأن ما يحصل على الجبهة الأمامية لدونيتسك اليوم يشكل المستقبل الجماعي لسنوات مقبلة بالنسبة لبقية الدول”. وأعلن “الوقوف موحدين مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في دعوته لوقف القتال الآن وبدء التفاوض”.

من جهته حثّ زيلينسكي حلفاء كييف “تحالف الراغبين”، اليوم، على تعزيز قدرات أوكرانيا من الأسلحة بعيدة المدى للضغط على روسيا للتفاوض بشأن الحرب.

وتستخدم أوكرانيا أسلحتها الخاصة لضرب منشآت الطاقة والمنشآت العسكرية في العمق الروسي وتسعى للحصول على صواريخ توماهوك بعيدة المدى من الولايات المتحدة لزيادة الضغط على موسكو لكنها لم تحصل عليها بعد.

وأضاف زيلينسكي في لندن “بمجرد أن شعر الرئيس الروسي بالضغط وإمكانية ظهور صواريخ توماهوك في أوكرانيا، أعلن على الفور استعداده لاستئناف المحادثات”.

كما حث زيلينسكي حلفاء كييف على فرض عقوبات على كل شركات النفط الروسية وأسطول الظل التابع لروسيا ومحطات النفط المملوكة لها لتعطيل قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي، إن روسيا، التي تهاجم منشآت الطاقة الأوكرانية، تحاول استخدام الشتاء القادم وسيلة للضغط على كييف.

وأضاف “يولد السلام من رحم الضغط على المعتدي”.