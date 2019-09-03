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روحاني: سنرفض “دائما” أي محادثات مع الولايات المتحدة

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قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الثلاثاء، إن رد بلاده سيكون سلبيا دائما على أي عرض بإجراء محادثات ثنائية مع الولايات المتحدة.

وقال روحاني في جلسة علنية للبرلمان بثتها الإذاعة الرسمية على الهواء مباشرة “لم ولن نقرر إجراء مفاوضات ثنائية مع أميركا في أي وقت من الأوقات. مقترحات قدمت لنا من العديد من الأطراف بهذا الشأن، لكننا رفضنا ذلك”.

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وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد عرض الاجتماع مع زعماء إيران، وإجراء محادثات ثنائية دون شروط مسبقة.

 

المصدر وكالات

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