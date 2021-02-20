الثلاثاء 21 ذو القعدة 1443 ﻫ - 21 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

روحاني: عارضت إخفاء تفشي كورونا عن الإيرانيين من أجل الانتخابات

20 - فبراير - 2021
الرئيس الإيراني حسن روحاني

حسن روحاني

A A A
طباعة المقال

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم السبت، إن حكومته اكتشفت كورونا مبكرا، رغم أن البعض (لم يسهم) أراد إخفاء تفشي الفيروس عن الإيرانيين، من أجل إجراء الانتخابات البرلمانية.

وأضاف روحاني في اجتماع لجنة حكومية خاصة بمكافحة كورونا بمناسبة الذكرى الأولى لدخول الفيروس إلى إيران في 19 من شباط فبراير العام الماضي: ”البعض لم يرغب في إطلاع الشعب على انتشار كورونا في إيران من أجل إجراء الانتخابات البرلمانية“.

وتابع روحاني: ”عارضت إخفاء ظهور فيروس كورونا، حتى يتم إجراء الانتخابات البرلمانية، وطلبت من وزارة الصحة إبلاغ الإيرانيين بذلك.. معارضون الثورة يشتبهون في أن الحكومة لم تخبر الناس بالحقيقة أو أنها تأخرت بسبب الانتخابات.. هذه كذبة خالصة“.

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي، قد انتقد حكومة روحاني لإعلانها ظهور فيروس كورونا قبل يومين من إجراء الانتخابات البرلمانية التي تمت في 21 من شباط فبراير من العام الماضي والتي شهدت مشاركة متدنية.

وقال خامنئي في خطاب له في ذلك الوقت: ”الأعداء استخدموا فيروس كورونا كذريعة لمنع إجراء الانتخابات البرلمانية“. وبلغت نسبة المشاركة في تلك الانتخابات التي فاز فيها التيار المتشدد 42.57%، وهي أدنى نسبة منذ عام 1979.
ولا تزال الإصابات اليومية والوفيات جراء فيروس كورونا مرتفعة في إيران، حيث أعلنت الصحة الإيرانية، اليوم السبت، تسجيل 7922 إصابة جديدة و68 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

    المزيد من أخبار العالم

    العقوبات الغربية على موسكو أتت نتيجة غزو روسيا لأوكرانيا
    موسكو تستدعي سفير الاتحاد الأوروبي بعد حظر عبور البضائع للمنطقة
    البنك المركزي الأوروبي
    البنك المركزي لن يعيد النظر في قراره بزيادة أسعار الفائدة
    تنظيم داعش
    داعش يتبنى الهجوم على حافلة جبل البشري في الرقة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    هواتف آيفون تتعرض للاختراق
    هل امتلكت أحد هواتف ايفون هذه؟ قد تحصل على تعويض من أبل!
    معامل الكهرباء
    دعما للبرنامج السياحي... التيار الكهربائي سيُؤمن 22 ساعة في هذه المناطق
    الطاقة الشمسية
    مدير مصرف الإسكان: 5 مصارف بدأت بإعطاء قروض للطاقة الشمسية