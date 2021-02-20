روحاني: عارضت إخفاء تفشي كورونا عن الإيرانيين من أجل الانتخابات

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم السبت، إن حكومته اكتشفت كورونا مبكرا، رغم أن البعض (لم يسهم) أراد إخفاء تفشي الفيروس عن الإيرانيين، من أجل إجراء الانتخابات البرلمانية.

وأضاف روحاني في اجتماع لجنة حكومية خاصة بمكافحة كورونا بمناسبة الذكرى الأولى لدخول الفيروس إلى إيران في 19 من شباط فبراير العام الماضي: ”البعض لم يرغب في إطلاع الشعب على انتشار كورونا في إيران من أجل إجراء الانتخابات البرلمانية“.

وتابع روحاني: ”عارضت إخفاء ظهور فيروس كورونا، حتى يتم إجراء الانتخابات البرلمانية، وطلبت من وزارة الصحة إبلاغ الإيرانيين بذلك.. معارضون الثورة يشتبهون في أن الحكومة لم تخبر الناس بالحقيقة أو أنها تأخرت بسبب الانتخابات.. هذه كذبة خالصة“.

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي، قد انتقد حكومة روحاني لإعلانها ظهور فيروس كورونا قبل يومين من إجراء الانتخابات البرلمانية التي تمت في 21 من شباط فبراير من العام الماضي والتي شهدت مشاركة متدنية.

وقال خامنئي في خطاب له في ذلك الوقت: ”الأعداء استخدموا فيروس كورونا كذريعة لمنع إجراء الانتخابات البرلمانية“. وبلغت نسبة المشاركة في تلك الانتخابات التي فاز فيها التيار المتشدد 42.57%، وهي أدنى نسبة منذ عام 1979.

ولا تزال الإصابات اليومية والوفيات جراء فيروس كورونا مرتفعة في إيران، حيث أعلنت الصحة الإيرانية، اليوم السبت، تسجيل 7922 إصابة جديدة و68 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.