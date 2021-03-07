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روحاني: لا يمكن لإيران أن تواصل الالتزام بالاتفاق النووي من طرف واحد

7 - مارس - 2021
الرئيس الإيراني حسن روحاني

حسن روحاني

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قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن تطبيق القرار 2231 من قبل كافة الأطراف ضروري للحفاظ على الاتفاق النووي وإحيائه، مؤكدا أن بلاده لا يمكن أن تواصل التزامها بالاتفاق من طرف واحد.

وأكد الرئيس الإيراني خلال استقباله وزير الخارجية الأيرلندي، سيمون كوفيني، الذي وصل طهران، اليوم الأحد، بوصفه منسقا لمجلس الأمن الدولي للاتفاق النووي، أن “إحياء الاتفاق النووي مرهون بإلغاء العقوبات الأمريكية ووفاء كافة الأطراف بالتزاماتها”.

وقال روحاني إنه كان ينبغي لمجلس الأمن الدولي اتخاذ مواقف مناسبة إزاء الإدارة الأمريكية السابقة لانتهاكها القرار الدولي 2231.

كما أكد الرئيس الإيراني استعداد بلاده للعدول عن خفض التزاماتها فور رفع العقوبات الأمريكية وتخلي واشنطن عن سياسة التهديد والضغوط على إيران.

ودعا أوروبا إلى إنهاء تقاعسها و جمودها بشأن تطبيق الاتفاق النووي، كما أعرب عن استعداد طهران للتعاون مع المنظمات الدولية لحل القضايا الإقليمية العالقة، وذلك بحسب RT

 

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