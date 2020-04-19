روحاني: لن تكون هناك تجمعات أو مراسم دينية جماعية خلال شهر رمضان

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأحد، تمديد إجازات السجناء 30 يوماً إضافياً، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الإيرانية.

كما أعلن استئناف “الأنشطة الاقتصادية متوسطة المخاطر بدءاً من يوم غد” الاثنين 20 إبريل، مثل المحلات في البازار ومراكز التسوق، ولكنها ستغلق الساعة 6 من مساء كل يوم.

فيما ستظل الوظائف عالية المخاطر، مثل الملاعب والوظائف التي تتطلب تجمع الناس، مغلقة.

وأضاف: “ستبقى العتبات المقدسة والمساجد مغلقة خلال الأسبوعين المقبلين وسنقرر حينها بشأن فتحها من عدمه”.

ونوه إلى أنه “لن تكون هناك أي تجمعات أو مراسم دينية جماعية خلال شهر رمضان”.

وكانت إيران سمحت لبعض الشركات في العاصمة طهران بإعادة فتح أبوابها، السبت، بعد انخفاض العدد اليومي للوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 73 حالة وفاة، وهو الأدنى منذ ما يزيد على شهر.

وقال التلفزيون الإيراني إن الشركات التي توصف بأنها منخفضة المخاطر، ومنها العديد من المتاجر والمصانع والورش، استأنفت أعمالها في طهران بعد أسبوع من إعادة فتحها في بقية أنحاء البلاد.

جاء ذلك في الوقت الذي أظهرت فيه الأرقام الرسمية أن عدد الوفيات اليومية الناجمة عن فيروس كورونا انخفض إلى 73 السبت، وهو الأدنى منذ 12 مارس.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور إن ذلك رفع إجمالي عدد الوفيات إلى 5031. والسبت هو الخامس على التوالي الذي يقل فيه عدد الوفيات عن 100 شخص في إيران إحدى أكثر الدول تضررا بالوباء في الشرق الأوسط.

وأضاف على التلفزيون الحكومي أن العدد الإجمالي للمصابين بمرض كوفيد-19 الناتج عن كورونا ارتفع إلى 80,868 حالة بعد أن سجلت البلاد 1374 حالة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة السابقة.