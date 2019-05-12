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روحاني: نواجه حرباً غير مسبوقة في تاريخنا

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ذكرت وسائل إعلام رسمية أن الرئيس الإيراني حسن روحاني دعا، السبت، إلى الوحدة بين الفصائل السياسية في البلاد لتجاوز الظروف التي قال إنها ربما تكون أصعب من أوضاع البلاد خلال الحرب مع العراق في الثمانينات، وذلك في الوقت الذي تواجه فيه الدولة تشديداً في العقوبات الأميركية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد حث زعماء إيران، الخميس، على الدخول في محادثات بشأن التخلي عن برنامجهم النووي، وقال إنه لا يمكنه استبعاد مواجهة عسكرية.

وقدم ترمب العرض في الوقت الذي زاد فيه الضغوط الاقتصادية والعسكرية على إيران، حيث عمل هذا الشهر على وقف كل صادرات النفط الإيرانية، بينما عزز وجود القوات البحرية والجوية الأميركية في الخليج. وقال مسؤول أميركي لـ”رويترز” يوم الجمعة، إن واشنطن وافقت على نشر صواريخ باتريوت إضافية في الشرق الأوسط.

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ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن روحاني قوله “اليوم، لا يمكن قول ما إذا كانت الظروف أفضل أم أسوأ من فترة الحرب (1980-1988)، لكن خلال فترة الحرب لم تكن لدينا مشكلات مع بنوكنا أو مبيعات النفط أو الواردات والصادرات، وكانت هناك عقوبات فقط على مشتريات السلاح”.

وأضاف: “ضغوط الأعداء حرب غير مسبوقة في تاريخ ثورتنا الإسلامية، لكني لا أيأس، ولدي أمل كبير في المستقبل، وأعتقد أننا يمكن أن نتجاوز تلك الظروف الصعبة شريطة أن نتحد”.

يذكر أن ترمب انسحب من الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية في عام 2015، وأعاد فرض عقوبات على طهران.

 

المصدر: دبي – رويترز

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