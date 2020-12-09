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روحاني يتعهد ببيع 2.3 مليون برميل من النفط الإيراني العام المقبل

منذ 8 دقائق
الرئيس الإيراني حسن روحاني

الرئيس الإيراني حسن روحاني

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في تحدٍ للعقوبات المفروضة على إيران ، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إن على دول العالم أن تدرك أن بلاده ستبيع نفطها بدءاً من العام المقبل.

وأضاف روحاني في اجتماع لمجلس الوزراء الإيراني أن ”بلاده سوف تنتج العام الإيراني المقبل (21 مارس 2021) 2.3 مليون برميل من النفط وستقوم ببيعه وسيتلقى العالم هذه الرسالة“.

ولم يكشف روحاني كيفية الخطة التي سوف تتبعها إيران لبيع هذا المقدار من النفط في ظل العقوبات الأمريكية الصارمة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتأمل حكومة روحاني التي تنتهي مهمتها في صيف العام المقبل أن يعود الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن للاتفاق النووي ورفع العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب عقب انسحابها من هذا الاتفاق في مايو 2018.

وترفض وزارة النفط الإيرانية الكشف عن أرقام صادراتها النفطية للخارج منذ عام 2018 خشية الكشف عن طرق التحايل التي تستخدمها، لكن صادراتها تراجعت بشكل كبير بفعل وضغط العقوبات.

وتظهر إحصاءات من شركات تتبع ناقلات النفط أن إيران تصدر حوالي 300 ألف برميل من النفط يوميا، وبلغ سعر النفط الإيراني في النصف الأول من هذا العام حوالي 35 دولارا.

وأفاد مركز أبحاث البرلمان الإيراني أن الإيرادات الحكومية من صادرات النفط في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام كانت 700 مليون دولار فقط، وهو ما يختلف بشكل كبير عن أهداف الميزانية.

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