روحاني “يتنبأ” بموعد تراجع حدة فيروس كورونا في إيران

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، السبت، إن إجراءات التباعد الاجتماعي لمواجهة انتشار فيروس كورونا في البلاد، بما في ذلك قيود السفر، لن تُطبق إلا لمدة تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، حيث يتوقع تراجع حدة الأزمة بحلول ذلك الموعد.

وأضاف روحاني، في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي، أن إيران “يجب أن تفعل كل ما هو ضروري لعودة الإنتاج الاقتصادي إلى طبيعته”، متهما ما وصفهم بـ “معادين للثورة” بالتآمر لوقف الإنتاج الاقتصادي.

وإيران واحدة من الدول الأكثر تضررا بالعدوى خارج الصين، حيث أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، السبت، أن عدد المصابين بفيروس كورونا وصل إلى 20610 حتى الآن، هذا إلى جانب تسجيل 123 وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1556.

والخميس الماضي، أعلنت إيران عزم المرشد علي خامنئي إصدار عفو عن 10 آلاف سجين إضافي، من بينهم سجناء سياسيون، بمناسبة العام الإيراني الجديد، لكن ذلك يأتي فيما يبدو لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكر المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي للتلفزيون الرسمي أن من “سيتم العفو عنهم لن يعودوا إلى السجن. تقريبا نصف السجناء في قضايا تتعلق بالأمن سيتم العفو عنهم أيضا”.

وكان إسماعيلي أعلن، الثلاثاء، أن إيران أفرجت مؤقتا عن نحو 85 ألف شخص، ومن بينهم سجناء سياسيون، في إطار إجراءات مواجهة وباء كورونا.