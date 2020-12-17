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روحاني يدعو لإفشال أثر العقوبات الأمريكية ورفعها

منذ 42 دقيقة
الرئيس الإيراني حسن روحاني

الرئيس الإيراني حسن روحاني

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قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، خلال مراسم افتتاح مشاريع اقتصادية عبر تقنية الفيديو “علينا أن نعمل على إفشال أثر العقوبات الأمريكية ورفعها في الوقت ذاته”.

وأضاف روحاني “أنه لا ينبغي تأجيل إلغاء العقوبات الأمريكية ولو لساعة واحدة والحكومة ستوظف كل طاقتها لذلك”.

وقال روحاني “أؤكد للشعب الإيراني أن مقاومته وصموده سيجبران العدو على الاستسلام”.

وتابع “صمود إيران لثلاث سنوات سيؤدي إلى إخضاع الإدارة الأمريكية المقبلة ورفع العقوبات والعودة إلى التزامات واشنطن في الاتفاق النووي”.

وأضاف روحاني “نؤكد على دعوة المرشد إلى الوحدة الوطنية لأنها تصنع لنا القوة الوطنية وتجبر الآخرين على الخضوع أمام حقوق إيران”، وذلك بحسب “RT”.

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