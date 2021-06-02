روحاني يعلن حل القضايا الرئيسية مع الأميركيين في فيينا

قال الرئيس حسن روحاني، في اجتماع لمجلس الوزراء الإيراني الأربعاء، إنه تم حل القضايا الرئيسية مع الأمريكيين، خلال المفاوضات غير المباشرة في الملف النووي.

وأوضح روحاني:”الجميع اليوم يفهم أن السبيل هو الجلوس والتفاوض، وفي محادثات فيينا تم حل قضايانا الرئيسية مع الأمريكيين، ولم يتبق سوى عدد قليل من القضايا، ونحن نتفاوض لحل تلك القضايا“.

ولم يلفت روحاني في تصريحه إلى القضايا الرئيسية التي تم حلها في مفاوضات فيينا بين إيران ومجموعة 4+1.

وأضاف: ”إذا كانت هناك إرادة للقيام بالمفاوضات في هذه الحكومة، فهذه الحكومة فعلت ذلك، ولقد قمنا بعملنا وانتهينا من أجل الوفاء بوعودنا للشعب الإيراني، خلال فترة العقوبات“، بحسب “إرم نيوز”.

وقال ربيعي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، عند سؤاله عن المفاوضات النووية في فيينا: ”لا يوجد هنالك عائق أساسي في طريق مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، ومثلما قيل سابقًا فإن التفاهمات المبدئية، حول إجراءات الطرفين للعودة إلى النص الصريح للاتفاق قد تحققت“.

وتهدف المفاوضات التي تستضيفها فيينا، إلى إقناع الولايات المتحدة بالعودة للاتفاق النووي الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه بعد 3 سنوات، شريطة تراجع إيران عن انتهاكاتها للاتفاق، والذي يفضي إلى رفع العقوبات المفروضة عليها.