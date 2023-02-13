الأثنين 22 رجب 1444 ﻫ - 13 فبراير 2023 |
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"روحي يا عمري".. لقاء مؤثر لأم سورية بطفلتها بعد إنقاذها من تحت الأنقاض

منذ دقيقة واحدة
الطفلة سندس بعد إنقاذها

الطفلة سندس بعد إنقاذها

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رغم مرور أسبوع على وقوع الزلزال المدمر في تركيا وسوريا والذي راح ضحيته الآلاف من الضحايا، لا زالت معجزات النجاة لعدد من العالقين تحت الأنقاض تجدد الأمال بالوصول للمزيد من الناجين.

“ماما”.. بهذة الكلمة صرخت طفلة سورية بعد لحظات من إنقاذها من تحت الأنقاض، عندما شاهدت والدتها.

فقد وثق مقطع فيديو “مؤثر” نشره حساب الدفاع المدني السوري في “تويتر”، لحظة لقاء الطفلة التي تدعى سندس بوالدتها بعد إخراج الصغيرة من تحت ركام بيتها المنهار إثر الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الأسبوع الماضي.

وخرجت سندس على أيدي رجال الإنقاذ، ليتم نقلها إلى سيارة الإسعاف حيث فوجئت بوصول والدتها ما دفع سندس للصراخ بصوت عالٍ “ماما” ومدت يديها بلهفة لاحتضان أمها في مشهد يذرف دمع العين فرحاً.

بدورها، ردت السيدة على الصغيرة قائلة وهي تبكي من السعادة بنجاة صغيرتها “روحي يا عمري” وقامت باحتضانها وتغطيتها من البرد.

لكن السيدة أوضحت لرجال الإنقاذ أنها عمة سندس.

يشار إلى أن الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا بقوة 7,8 درجة على مقياس ريختر يوم الاثنين الماضي، حصد أكثر من 35 قتيلاً في البلدين حتى اليوم.

فيما تتوقع عدة منظمات وعلى رأسها الأمم المتحدة أن يتضاعف عدد الضحايا في الأيام المقبلة، لاسيما بعد رفع المزيد من الأنقاض.

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