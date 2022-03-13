روسيا: أحرزنا تقدما جوهريا بالمفاوضات مع أوكرانيا

قال المندوب الروسي في المحادثات مع أوكرانيا، اليوم الأحد، إنهم أحرزوا تقدما جوهريا ومن المحتمل أن يتوصل الوفدان قريبا إلى “موقف مشترك”، وفق ما نقلت وكالة الإعلام الروسية.

ونقلت الوكالة عن ليونيد سلوتسكي مقارنته بين حالة المحادثات الآن وحالتها عندما بدأت، قائلا إن هناك “تقدما جوهريا”.

من جانب آخر، قال المفاوض الأوكراني والمستشار بالرئاسة، ميخائيل بودولياك، اليوم الأحد، إنه يعتقد أن من الممكن إحراز تقدم خلال المحادثات مع روسيا خلال الأيام المقبلة إذ أن الجانب الروسي أصبح بناء بشكل أكبر.

وأضاف خلال مقطع فيديو نُشر على الإنترنت “لن نتنازل من حيث المبدأ عن أي مواقف. تدرك روسيا ذلك الآن. وبدأت بالفعل التحدث بطريقة بناءة. أعتقد أننا سنحقق بعض النتائج في غضون أيام حرفيا”.

في سياق منفصل، قالت إدارة مدينة كييف يوم الأحد إنها جنبت احتياطيات من المواد الغذائية الأساسية تكفي أسبوعين تحسبا لحصار القوات الروسية للمدينة.

وقالت، في بيان نشرته على الإنترنت: “المدينة استعدت لإجراءات محتملة في حال حصارها. مليونان من سكان كييف لم يتركوا ديارهم لن يبقوا دون دعم إذا ما ساءت الأوضاع”.