الجمعة 16 ذو القعدة 1445 ﻫ - 24 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

روسيا: أسقطنا صواريخ أوكرانية كانت في طريقها إلى بيلغورود

منذ ساعتين
الدفاعات الجوية الروسية- أرشيفية

الدفاعات الجوية الروسية- أرشيفية

A A A
طباعة المقال

قالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، اليوم الجمعة 24 مايو/أيار 2024، أن قواتها استطاعت إسقاط وتدمير صواريخ تكتيكية أمريكية وطائرات وزوارق مسيرة أطلقتها القوات الأوكرانية على مقاطعة بيلغورود، وشبه جزيرة القرم جنوب غربي روسيا.

وجاء في بيان الوزارة: “أسقطت الدفاعات الروسية 3 صواريخ ATACMS تكتيكية أمريكية استهدفت القرم، ومسيرتين استهدفتا مقاطعة بيلغورود، ودمرت 3 زوارق مسيرة في البحر الأسود استهدفت شبه جزيرة القرم”.

وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، ما يؤكد حسب ما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بمدى الصواريخ التي تحاول بها ضرب روسيا.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من أخبار العالم

راجاستان
وفاة 9 جراء موجة حارة في راغاستان الهندية
بابوا غينيا الجديدة
مقتل نحو 100 شخص جراء انهيار أرضي في بابوا غينيا الجديدة
منصة إطلاق صاروخ نبتون الأوكراني
مقتل 2 في هجوم صاروخي أوكراني على القرم

الأكثر قراءة

الفنان ريان
بفيديو مؤثر.. ريان يعلن إصابته بالسرطان
الدولار
الدولار يحوم قرب أعلى مستوى في أسبوع
بيني غانتس
بالقوة أو بالترتيب.. غانتس يحدد تاريخ إعادة المستوطنين إلى منازلهم قرب لبنان!