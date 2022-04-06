الأربعاء 5 رمضان 1443 ﻫ - 6 أبريل 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

روسيا أكملت انسحابها من محيط كييف وتجهز قواتها لإعادة انتشار متوقعة

منذ 39 دقيقة
الجيش الروسي

الجيش الروسي

A A A
طباعة المقال

قال مسؤول عسكري أمريكي كبير اليوم الأربعاء إن تقديرات الولايات المتحدة تشير إلى أن روسيا أتمت انسحابها من محيط كييف وتعتقد أنها تعيد تجهيز قواتها وتزويدها بالإمدادات من أجل إعادة انتشار متوقعة في أوكرانيا.

وقالت أوكرانيا في مطلع الأسبوع إن قواتها استعادت جميع المناطق حول كييف، وأعلنت السيطرة الكاملة على منطقة العاصمة لأول مرة منذ الغزو الروسي.

وقال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته “تقييماتنا تشير إلى أن جميع الروس غادروا”، مضيفا أن التقييم الأمريكي كان بالكامل خلال آخر 24 ساعة.

وتضمن الانسحاب مغادرة القوات الروسية مدينة تشيرنيهيف أيضا.

لكن المسؤول قال إن كييف لا تزال تحت التهديد حتى لو غادرت القوات البرية الروسية المنطقة.

ولا يزال يوجد في أوكرانيا أكثر من 80 مجموعة من المجموعات التكتيكية للكتائب الروسية والتي كان عددها 130 في بداية الغزو الروسي.

وقال المسؤول “من الواضح أن التهديد بغزو بري (لكييف) انتهى في الوقت الحالي… ولكن لم تتضح طبيعة أهدافهم بعيدة المدى”.

وأضاف أن القوات التي تغادر المنطقة تتجه إلى روسيا البيضاء وروسيا لإعادة توحيد صفوفها ولكن لم يتضح عدد القوات التي سيتم إعادتها في نهاية المطاف إلى أوكرانيا.

وعندما أعادت القوات الروسية تجميع صفوفها لخوض معارك في شرق أوكرانيا، تحملت البلدات المحيطة بكييف وطأة قتال على مدى خمسة أسابيع.

وندد راسمو السياسة الغربيون بعمليات القتل في بلدة بوتشا الأوكرانية ووصفوها بأنها جريمة حرب. ويقول المسؤولون الأوكرانيون إن مقبرة جماعية بجانب كنيسة هناك تحتوي على ما بين 150 و300 جثة.

ونفت روسيا استهداف المدنيين هناك أو في أي مكان آخر. وتقول إنها تنفذ “عملية عسكرية خاصة” تهدف إلى تطهير أوكرانيا من “النازيين”.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن صور القتلى في بوتشا ملفقة وذلك لتبرير فرض مزيد من العقوبات على موسكو وتعطيل محادثات السلام مع أوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

محيط السفارة الروسية في رومانيا
سيارة محمَّلة بمواد مشتعلة تصطدم بالسفارة الروسية في رومانيا
وزارة الخزانة الأميركية
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
واشنطن: حظر صادرات النفط الروسي قد يثير “زيادة مفرطة” في الأسعار
إيمانويل ماكرون
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
ماكرون: القتل في بوتشا “من المرجح جدا” أن يكون جرائم حرب

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

كيليان مبابي
مبابي قرّر البقاء في باريس سان جيرمان!
جثث مدنيين ملقاة في الشوارع (رويترز)
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
أوكرانيا.. ناجون من معارك بوتشا الطاحنة يروون حكايا من الخيال
جبران باسيل
باسيل غارق بأموال ابو زيد وحالم بأصوات أسود… استنفار في بعبدا للملمة التداعيات