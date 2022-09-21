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روسيا.. أوامر بوقف بيع تذاكر الطيران للرجال بعد إعلان التعبئة

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 21 - سبتمبر - 2022 11:26 مساءً
الخطوط الجوية الروسية

الخطوط الجوية الروسية

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أوقفت شركات الطيران الروسية عن بيع التذاكر للرجال الروس الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 65 عاما ما لم يتمكنوا من تقديم دليل على الموافقة على السفر من وزارة الدفاع الروسية.

وبيعت جميع تذاكر الطيران من روسيا إلى وجهات أجنبية متاحة، الأربعاء، بعد أن أعلن الرئيس فلاديمير بوتين تعبئة “جزئية” لجنود الاحتياط البالغ عددهم 25 مليون جندي.

ونفذت تذاكر الطيران من موسكو إلى عواصم جورجيا وتركيا وأرمينيا، التي لا تتطلب تأشيرات للروس، اليوم الأربعاء، في غضون دقائق من إعلان بوتين.

وبعد خطاب بوتين بساعات، توقفت الرحلات الجوية المباشرة من موسكو إلى أذربيجان وكازاخستان وأوزبكستان وقرغيزستان عن الظهور على مواقع حجز تذاكر السفر.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء عن تعبئة جزئية في روسيا مع وصول الحرب في أوكرانيا إلى قرابة سبعة أشهر وفقدان موسكو بعض الأراضي في ساحة المعركة.

ويقول بوتين إنه بذلك قد أمضى قرارا بالموافقة على التعبئة العامة بشكل جزئي للروس للانضمام إلى صفوف الجيش.

يأتي خطاب بوتين بعد يوم من إعلان المناطق التي تسيطر عليها روسيا في شرق وجنوب أوكرانيا عن خطط لإجراء استفتاءات لتصبح جزءًا لا يتجزأ من روسيا.

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