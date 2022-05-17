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روسيا: أوكرانيا انسحبت من عملية التفاوض

17 - مايو - 2022
آخر تحديث: 17 - مايو - 2022 2:09 مساءً
المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

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علّق طرفا النزاع في أوكرانيا محادثات السلام لمحاولة انهاء الحرب الدموية الدائرة في البلاد منذ 24 شباط. وأكّدت بعض المصادر، في وقت سابق، أنّ المفاوضات مستمرة لكن عن بعد. غير أنّ تصريحًا جديدا صدر عن مسؤول روسي يشي بأنّ مسار المفاوضات مسدود.

اذ نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن “أندريه رودينكو” نائب وزير الخارجية الروسي قوله اليوم الثلاثاء إن روسيا وأوكرانيا لا تجريان محادثات “بأي شكل”.

ونقلت الوكالة عن المسؤول الروسي قوله: “لا تُجرى مفاوضات. أوكرانيا انسحبت عمليا من عملية التفاوض”.

في هذا السياق، جدّد الرئيس الروسي “فولوديمير زلنسكي” المطالبة بانسحاب القوات الروسية ووقف العمليات كحل وحيد للأزمة، في اشارة الى أن اوكرانيا متمسّكة بموقفها بعدم الاستسلام للجيش الروسي، وأجرى زلنسكي مباحثات هاتفية مع المستشار الألماني شملت المساعدات العسكرية.

والأسبوع الماضي، قال زيلينسكي، في مقطع فيديو، إنه “لا يمكن لأحد التنبؤ إلى متى ستستمر هذه الحرب”.

وأشار الى أن الأوكرانيين يبذلون كل ما في وسعهم لطرد الروس، معتبرًا أن “هذا سيعتمد للأسف ليس فقط على شعبنا، الذي يبذل أقصى ما لديه.. هذا سيعتمد على شركائنا، على الدول الأوروبية. على العالم بأسره”.

وأعرب زيلينسكي عن شكره لجميع الذين يعملون على تشديد العقوبات على روسيا، وزيادة الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

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