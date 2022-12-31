روسيا: أوكرانيا تطلق سراح 82 جنديا في تبادل للأسرى

قالت وزارة الدفاع الروسية، السبت، إن أوكرانيا أطلقت سراح 82 جنديا روسيا كانت تحتجزهم في أحدث تبادل للأسرى بين الجانبين.

وفي الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلنت روسيا وأوكرانيا عن صفقة لتبادل الأسرى، تم بموجبها إطلاق سراح 50 جندي روسي ومثلهم من الأوكرانيين.

ميدانياً، كشفت وزارة الدفاع البريطانية في تقريرها الدوري عن تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا، أنّ موسكو تسعى من وراء شنّ ضربات صاروخية مكثّفة كلّ 7 إلى 10 أيام، إلى استنزاف الدفاعات الجوية الأوكرانية.

جاء ذلك بعد أن أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الجمعة، أنّ قواته لا تزال تتمسك بمواقعها الدفاعية في دونباس، ولم تفقد القدرة على الهجوم، ولا تزال تحقق تقدمًا طفيفًا شرق أوكرانيا.

إلى ذلك، استهدف القصف الأوكراني بصواريخ هايمرز مناطق الشيفسك وستاخنوف وبريانكا في مقاطعة لوغانسك، وأسفر القصف عن تدمير مركز شبابي ومجمع ثقافي ومبنى تعليمي ومكتبة وألحق أضرارًا بـ ٦ مبانٍ وبإمدادات الغاز، وذلك وفق ما ذكرت سلطات مدينة نوفا كاخوفكا الموالية لروسيا.

كما قصف الجيش الأوكراني مدينة نوفا كاخوفكا مقاطعة خيرسون وأدى إلى أضرار في محطة إنتاج الطاقة تسبب بانقطاع التيار الكهربائي في المدينة.