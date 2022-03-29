روسيا: أوكرانيا تعهدت بعدم الانضمام إلى أي تحالفات عسكرية

في إطار محادثات السلام بين موسكو وكييف لإنهاء الحرب التي تدخل شهرها الثاني، كشفت روسيا عن مقترحات أوكرانيا في جولة مباحثات اليوم الثلاثاء في تركيا، مشيرة الى أنها تتركز على الضمانات الأمنية. وأضافت أن أوكرانيا اقترحت أن تكون دولة حيادية غير نووية خارج أي تحالفات.

وأوضحت موسكو أن “الضمانات الأمنية لأوكرانيا لا تنطبق على القرم ودونباس”. ولفتت الى أن أوكرانيا تعهدت بعدم الانضمام إلى أي تحالفات عسكرية أو نشر قوات أجنبية على أراضيها، “كما تعهدت بالحصول على موافقتنا المسبقة لاستضافة أي قوات أجنبية”.

وأعلنت روسيا عن عدم معارضتها انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. وأضافت أن أوكرانيا طلبت صياغة الاتفاق النهائي خلال قمة تجمع الرئيسين فلاديمير بوتين مع زيلينسكي.

وفي وقت سابق، قالت السفارة الأوكرانية في تركيا، اليوم إن اجتماعاً بين المفاوضين الأوكرانيين والروس في إسطنبول انتهى، فيما أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن وفدي التفاوض الروسي والأوكراني اتفقا على بعض المسائل، في وقت أعلن فيه رئيس الوفد الأوكراني عن إحراز تقدم كاف في المحادثات بما يسمح بعقد لقاء بين رئيسي البلدين.

واستمرت المحادثات نحو أربع ساعات مع فترات راحة من حين لآخر، وأعلن أحد أعضاء الوفد الأوكراني المفاوض اأن كييف تريد “اتفاقا دوليا” يضمن أمنها تقوم بموجبه دول أخرى بدور الضامن.

وقال وفد التفاوض الأوكراني: “سنوافق على وضع الحياد بشرط وجود ضمانات أمنية”، مشيرا إلى أن إسرائيل وتركيا وبولندا وكندا قد تكون من الدول الضامنة.

وأكد رئيس وفد التفاوض الأوكراني، أن المحادثات مع الجانب الروسي ستتواصل خلال الفترة المقبلة.

بدوره، دعا وفد التفاوض الروسي كييف إلى معاقبة من ارتكب جرائم تعذيب بحق الأسرى الروس، مشيرا إلى أن “محادثات اليوم مع أوكرانيا كانت بناءة”، فيما أكد رئيس وفد التفاوض الروسي بالقول: “لا نعارض انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي”.