روسيا: أوكرانيا حاولت اقتحام الحدود 4 مرات

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت إن القوات الأوكرانية نفذت أربع محاولات أخرى خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية لاقتحام الحدود والتوغل في منطقتي كورسك وبيلجورود الروسيتين.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة هذه التقارير على نحو مستقل.

وذكرت الوزارة أن القوات الروسية لا تزال ملتزمة بوقف إطلاق النار من جانب واحد لثلاثة أيام في أوكرانيا، وينتهي سريانه منتصف ليل السبت (21:00 بتوقيت جرينتش).

وتقول أوكرانيا إن روسيا واصلت مهاجمتها، ووصفت وقف إطلاق النار بأنه مسرحية هزلية.

ترامب يدعو لهدنة وروسيا تشترط

ودعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب -الخميس- إلى وقف إطلاق نار “غير مشروط” بين روسيا وأوكرانيا لمدة شهر، مع فرض عقوبات على الدولة التي تنتهكه، في حين أبدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاستعداد لإجراء محادثات مع روسيا “بأي صيغة”.

وأعلن ترامب -على منصته تروث سوشال- بعد وقت قصير من تحدثه هاتفيا مع زيلينسكي أن “المحادثات مع روسيا وأوكرانيا مستمرة”، مضيفا أن “الولايات المتحدة تدعو إلى وقف إطلاق نار غير مشروط لمدة 30 يوما”.

وحذر من أنه إذا لم يتم احترام وقف إطلاق النار، فإن الولايات المتحدة وشركاءها سيفرضون عقوبات إضافية.

وقال ترامب إن كلا البلدين سيتحملان المسؤولية عن احترام حرمة هذه المفاوضات المباشرة لوقف النزاع المستمر منذ فبراير/شباط 2022.

ومن جهته أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أمس الجمعة، أن روسيا تؤيد تنفيذ وقف لإطلاق النار لمدة 30 يوما في الحرب الدائرة مع أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذا الدعم مشروط بأخذ “الأمور الدقيقة” في الاعتبار بما يضمن جدية الطرح وفعالية تنفيذه.

وقال بيسكوف في تصريحات نقلتها وكالة تاس الروسية إن “هذا الموضوع كان مطروحا من الجانب الأوكراني منذ فترة طويلة”، مضيفا أن “الرئيس فلاديمير بوتين أبدى تأييده للمبادرة بعد أن طرحتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ولكن مع بعض التحفظات”.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين أن “مناقشة وقف إطلاق النار تظل صعبة للغاية من دون التوصل إلى إجابات واضحة حول عدد كبير من التفاصيل الدقيقة المرتبطة بهذه الفكرة”.

وأكدت موسكو في أكثر من مناسبة أن التوصل إلى هدنة طويلة الأمد في أوكرانيا يتطلب إنشاء آليات فعالة لمراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار وضمان عدم خرقه من أي طرف.