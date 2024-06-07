روسيا: أوكرانيا قصفت هدفاً في لوجانسك بصواريخ أتاكمز الأمريكية

اتهمت وزارة الدفاع الروسية (الجمعة 7-6-2024) القوات الأوكرانية بإطلاق خمسة صواريخ من طراز أتاكمز التي حصلت عليها من الولايات المتحدة على مدينة لوجانسك بشرق أوكرانيا التي تسيطر عليها روسيا، مما أدى إلى إصابة 20 شخصا، بينهم أطفال.

وبشكل منفصل، قال ليونيد باسيتشنيك حاكم المنطقة الذي عينته روسيا عبر تطبيق تيليغرام إن ثلاثة أشخاص قتلوا في الهجوم وأن العدد الإجمالي للمصابين ارتفع إلى 35، بينهم ثلاثة أطفال.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت أربعة من الصواريخ الخمسة، لكن أحد الصواريخ ألحق أضرارا بمربعين سكنيين، وهو ما قالت إنه كان متعمدا.

وقال باسيتشنيك إن أضرارا أصابت 33 مبنى، بما في ذلك مدرستان وثلاث رياض للأطفال. وأضاف أن رجال الإنقاذ يواصلون انتشال أشخاص من تحت الأنقاض.

ولم تتمكن رويترز من التحقق على الفور من الأمر ولم يصدر تعليق بعد من كييف