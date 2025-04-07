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روسيا: أوكرانيا هاجمت البنية التحتية للطاقة 6 مرات في 24 ساعة

منذ 46 دقيقة
أوكرانيا وروسيا

أوكرانيا وروسيا

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قالت وزارة الدفاع الروسية الاثنين إن أوكرانيا هاجمت البنية التحتية للطاقة الروسية ست مرات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، على الرغم من اتفاق وقف الهجمات على منشآت الطاقة الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.

وأضافت الوزارة أن هجمات أوكرانيا استهدفت منشآت طاقة ومحطات كهرباء فرعية في مناطق روستوف وفارونيش وبريانسك الروسية، بالإضافة إلى منطقتي خيرسون ودونيتسك الأوكرانيتين الخاضعتين لسيطرة موسكو.

ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة التقارير حول الهجمات.

وتوجه أوكرانيا اتهامات مماثلة لروسيا منذ الموافقة على اتفاق وقف الهجمات الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.

    المصدر :
  • رويترز

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