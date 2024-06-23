روسيا: أوكرانيا هاجمت شبه جزيرة القرم بصواريخ أتاكمز

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد إن أوكرانيا قصفت مدينة سيفاستوبول التي ضمتها روسيا في شبه جزيرة القرم بخمسة صواريخ من طراز أتاكمز.

أضافت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت أربعة من الصواريخ بينما انفجرت الرأس الحربية للصاروخ الخامس في الجو.

من ناحية ثانية، أشارت تقارير إلى تحقيق القوات الروسية تقدما في جبهات أخرى، إذ تقدمت شمال شرقي رابوتينا، واستولت على سلسلة من المواقع.

كما تقدمت بشكل أعمق الجزء الشرقي من تشاسيف يار، وذلك على امتداد سكة الحديد.

وفقًا لتقارير غير مؤكدة حتى الآن، تمكنت مفارز الهجوم من الفرقة 36 و37 في القوات الروسية، وبدعم مدفعي من فوج الدبابات التاسع عشر، من اختراق الخط الدفاعي الأوكراني لعام 2014 باتجاه توريتسك، حيث كانت قد استولت في وقت سابق على قرية شومي وشبكة التحصينات الكبيرة في القرية.