روسيا: إجلاء أكثر من 200 شخص من السودان

قالت وزارة الدفاع الروسية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء إن موسكو تجلي أكثر من 200 من رعايا روسيا وجيرانها من السودان. وأوضحت عبر تطبيق تيليجرام أن أربع طائرات إي إل-76 تابعة للقوات الجوية الروسية “تنقل أكثر من 200 شخص من جمهورية السودان إلى روسيا الاتحادية”.

يذكر أنه منذ 15 أبريل الجاري، تدور اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها بالعاصمة الخرطوم، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.

كشفت الأمم المتحدة عن فرار ما لا يقل عن 50 ألف لاجئ من العاصمة السودانية الخرطوم ومناطق الاشتباكات، بحثا عن مكان آمن إثر تفاقم حدة القتال الذي اندلع منتصف أبريل الجاري.