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روسيا: إجلاء الجنود الأوكرانيين الجرحى من مصنع آزوفستال

16 - مايو - 2022
الهجوم الروسي على اوكرانيا

الهجوم الروسي على اوكرانيا

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قالت روسيا إنها وافقت على إجلاء الجنود الأوكرانيين الجرحى من المخابئ الموجودة أسفل مصنع آزوفستال المحاصر في ماريوبول إلى منشأة طبية في بلدة نوفوازوفسك التي تسيطر عليها روسيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان “تم الاتفاق على نقل الجرحى.

ومع قصف القوات الروسية لماريوبول منذ قرابة شهرين، لجأ بعض المدنيين والمقاتلين الأوكرانيين إلى مجمع آزوفستال، وهو مصنع ضخم يعود للحقبة السوفيتية تأسس في عهد جوزيف ستالين ومصمم بمتاهة من المخابئ والأنفاق لمقاومة أي هجوم.

وتم إجلاء معظم المدنيين من المصنع هذا الشهر بعد أن توسطت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر في اتفاق مع روسيا وأوكرانيا. لكن المقاتلين الأوكرانيين ما زالوا في المصنع. وتظهر مقاطع فيديو وصور منشورة على الإنترنت إصابة بعضهم بجراح خطيرة.

وشوهدت يوم الأحد ذخائر بيضاء مشتعلة تتساقط على مصنع الصلب وقال خبير عسكري بريطاني إنها تشبه هجوما بالفوسفور أو أسلحة حارقة أخرى.

وناشد أقارب المقاتلين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول اليوم الاثنين المساعدة في إخراجهم.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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