الأربعاء 17 ذو الحجة 1444 ﻫ - 5 يوليو 2023 |
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روسيا: إحباط مخطّط أوكرانيّ لاستهداف منشأة للطاقة وشعبة للتجنيد

منذ 39 دقيقة
عناصر من جهاز الأمن الفدرالي الروسي

عناصر من جهاز الأمن الفدرالي الروسي

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أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي إحباط مخطط أوكرانيّ لتنفيذ عملية على منشأة للطاقة وشعبة للتجنيد في مدينة يوجني سخالين.

وبحسب وكالة “تاس”، جاء في بيان صدر عن مركز العلاقات العامة لجهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الأربعاء: “قام جهاز الأمن الفدرالي في مدينة يوجنو-ساخالينسك بإحباط التحضير لأعمال إرهابية في مرفق نظام الطاقة بالجزيرة ودائرة تجنيد محلية. وتم احتجاز مواطن روسي من مواليد عام 1980 متورط في أنشطة غير مشروعة وهو من أنصار النازية الأوكرانية الجديدة”.

وأضاف البيان: “تمت في مكان إقامته مصادرة عناصر ضرورية لإنتاج عبوة ناسفة يدوية الصنع ووسائل اتصال تحتوي على تعليمات لصنع عبوات ناسفة وأجهزة حارقة، وكمية كبيرة من الكتب الإرهابية والمتطرفة والمراسلات مع منسق إحدى المنظمات الأوكرانية الإرهابية”.

وقبل يومين، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إحباط محاولة اغتيال رئيس شبه جزيرة القرم الروسية، سيرغي أكسيونوف.

ووفقًا لبيان صادر عن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، تم اعتقال مواطن روسي جندته أجهزة المخابرات الأوكرانية، وتم تدريبه في أوكرانيا على المتفجرات والألغام.

وخطط الرجل لتفجير سيارة أكسيونوف، لكن تم القبض عليه وبحوزته العبوة الناسفة قبل أن ينفذ المخطط، وتم فتح قضية ضده بتهمة محاولة ارتكاب عمل إرهابي وحيازة متفجرات بشكل غير قانوني، وفقا لما ذكرته وكالة نوفوستي الروسية للأنباء.

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