الأثنين 30 ربيع الأول 1447 ﻫ - 22 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

روسيا: إستونيا تختلق مزاعم بشأن التوغل في مجالها الجوي لإثارة التوتر

منذ 3 ساعات
علم روسيا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي وأمريكا

علم روسيا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي وأمريكا

A A A
طباعة المقال

اتهمت روسيا اليوم الاثنين إستونيا العضو في حلف شمال الأطلسي بالادعاء كذبا بأن ثلاث طائرات عسكرية روسية انتهكت مجالها الجوي لمدة 12 دقيقة يوم الجمعة، وقالت إن طالين تحاول افتعال أجواء من التصادم.

وذكرت إستونيا يوم الجمعة أن ثلاث طائرات مقاتلة روسية من طراز ميج-31 دخلت المجال الجوي دون إذن وبقيت فيه لمدة 12 دقيقة قبل أن يتم إجبارها على الانسحاب.

ولدى سؤاله عن هذا الاتهام، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن موسكو لم تسمع من إستونيا ما يفيد بأن لديها أدلة تدعم ما تقوله.

وأضاف أن الطيارين الروس يعملون دوما وفقا للقانون الدولي.

    المزيد من أخبار العالم

    الاتحاد الاوروبي
    الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات المرتبطة بالسودان عاما
    علم فلسطين
    قمة عالمية اليوم بشأن حل الدولتين وسط تزايد الدعم لدولة فلسطينية
    عمال الموانئ يشاركون في إضراب بالقرب من ميناء جنوة في إطار احتجاج وطني تحت شعار ”لنوقف كل شيء“، حيث دعا النشطاء إلى وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، في جنوة، إيطاليا، 22 سبتمبر 2025. رويترز
    إضراب عمال الموانئ في جنوة الإيطالية احتجاجاً على حرب إسرائيل في غزة

    الأكثر قراءة

    علما السعودية ولبنان
    السعودية تبلغ لبنان بشروطها لعودة المستثمرين إلى بيروت!
    مجلس الوزراء، في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وبدعوة وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء
    تصاعد الضغط الدولي على لبنان.. رسالة حاسمة بشأن السلاح
    السيارة التي استهدفتها الغارة الإسرائيلية في بنت جبيل
    مجزرة في بنت جبيل.. 5 ضحايا بينهم 3 أطفال جراء غارة اسرائيلية!