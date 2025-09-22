روسيا: إستونيا تختلق مزاعم بشأن التوغل في مجالها الجوي لإثارة التوتر

اتهمت روسيا اليوم الاثنين إستونيا العضو في حلف شمال الأطلسي بالادعاء كذبا بأن ثلاث طائرات عسكرية روسية انتهكت مجالها الجوي لمدة 12 دقيقة يوم الجمعة، وقالت إن طالين تحاول افتعال أجواء من التصادم.

وذكرت إستونيا يوم الجمعة أن ثلاث طائرات مقاتلة روسية من طراز ميج-31 دخلت المجال الجوي دون إذن وبقيت فيه لمدة 12 دقيقة قبل أن يتم إجبارها على الانسحاب.

ولدى سؤاله عن هذا الاتهام، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن موسكو لم تسمع من إستونيا ما يفيد بأن لديها أدلة تدعم ما تقوله.

وأضاف أن الطيارين الروس يعملون دوما وفقا للقانون الدولي.