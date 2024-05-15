الأربعاء 7 ذو القعدة 1445 ﻫ - 15 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

روسيا: إسقاط 10 صواريخ أتاكمز أطلقتها أوكرانيا فوق القرم

منذ 39 دقيقة
صواريخ "ATACMS" الأمريكية

صواريخ "ATACMS" الأمريكية

A A A
طباعة المقال

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء إن قواتها الجوية دمرت عشرة صواريخ طويلة المدى تعرف اختصارا باسم “أتاكمز” أطلقها الجيش الأوكراني خلال الليل على شبه جزيرة القرم.

وأضافت الوزارة عبر تطبيق التراسل تلغرام إنها دمرت تسع طائرات مسيرة هجومية وعدة قطع أخرى من الأسلحة الجوية فوق منطقة بيلغورود.

وأكدت أيضا تدمير خمس طائرات مسيرة هجومية فوق منطقة كورسك الروسية وثلاث فوق منطقة بريانسك.

يذكر أن، روسيا بدأت عملياتها العسكرية داخل الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير2022، بعدما تلقت روسيا الكثير من التهديدات وأهمها انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي «حلف الناتو» ومع مرور أشهر على تلك الحرب، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ضم أول 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا وهي «جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوهانسك الشعبية، وخيرسون، وزابوريجيا»، وتم ذلك بحضور نواب البرلمان وممثلي الأقاليم.

وبالفعل صدق مجلس النواب الروسي «الدوما» على انضمام تلك الأقاليم، ومع بداية الهجمات الروسية قامت الدول الغربية بفرض عقوبات على موسكو، بهدف وقف هذا الحرب، لكن روسيا استمرت ولم تبال بأحد، بل هي من قامت بفرض عقوبات على الدول التي لم تؤيد موقفها في الحرب على أوكرانيا.

وشنت القوات الروسية في 22 مارس/ آذار 2024 أكبر ضربة على البنية التحتية لشبكة الكهرباء خلال غزوها لأوكرانيا المستمر منذ أكثر من عامين، مما تسبب في أضرار جسيمة وانقطاع للتيار الكهربائي على نطاق واسع.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

أول بورتريه رسمى للملك تشارلز
الملك تشارلز يكشف عن أول بورتريه رسمي تجسده منذ التتويج
جيش الاحتلال الإسرائيلي
غزة تحت النار
جيش الاحتلال الإسرائيلي يكشف عدد الفرق العسكرية التي تقاتل في غزة حاليا
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
فيديو.. بينما تواصل روسيا تقدمها "بلينكن" يعزف على الغيتار في حانة بكييف

الأكثر قراءة

وزارة الشؤون الاجتماعية
خبر سار للمستفيدين من برنامج أمان
عناصر من قوى الأمن
صورة.. اختلف مع زوجته فرمى أولاده الأربعة عند دوار الليلكي في بيروت!
صورة رئيس النظام السوري بشار الأسد
بشار وماهر الأسد يتحدان ضد طهران!