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روسيا: إسقاط 31 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا خلال الليل

منذ 6 دقائق
مسيرات

طائرة مسيرة

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قالت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء إن روسيا أسقطت 31 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا خلال الليل على مناطق بلجورود وبريانسك وكورسك المحاذية للحدود.

ولم ترد معلومات عن سقوط قتلى أو مصابين أو وقوع أضرار.

وقال حاكم منطقة بريانسك الروسية ألكسندر بوجوماز عبر تيليغرام إن القوات الأوكرانية أطلقت ذخائر عنقودية على عدة قرى في المنطقة الواقعة جنوب روسيا.

وأضاف أن الهجمات لم تسفر عن سقوط قتلى أو مصابين لكنها ألحقت أضرارا بعدد من المنازل.

ولم يتسن لرويترز التحقق من تلك التقارير. ولم يصدر تعليق بعد من حكومة كييف.

وتلقت أوكرانيا ذخائر عنقودية من الولايات المتحدة وتعهدت باستخدامها فقط من أجل القضاء على تجمعات لقوات العدو.

واتهم مسؤولون روس في بريانسك ومناطق أخرى محاذية لأوكرانيا مرارا القوات المسلحة الأوكرانية بتنفيذ عمليات قصف عشوائية.

والذخائر العنقودية محظورة في أكثر من مئة دولة. وعادة ما تطلق عددا كبيرا من المقذوفات الأصغر حجما التي يمكن أن تسبب في سقوط قتلى بشكل عشوائي في منطقة واسعة، وقد تشكل تلك التي لا تنفجر خطرا لعقود.

    المصدر :
  • رويترز

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