روسيا: إمداد أوكرانيا بصواريخ باتريوت لن يسهم في تسوية الصراع

قال الكرملين، الخميس، إن تزويد الولايات المتحدة أوكرانيا بأنظمة صواريخ باتريوت، وفقا لما تم إعلانه خلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لواشنطن أمس الأربعاء، لن يسهم في تسوية الصراع بين موسكو وكييف كما أنه لن يحول بين روسيا وبين تحقيق أهدافها.

وفي مؤتمر صحفي عبر الهاتف قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنه لم تظهر أي مؤشرات على استعداد لإجراء محادثات سلام خلال زيارة زيلينسكي، معتبرا أن هذا دليل على أن الولايات المتحدة تخوض حربا بالوكالة مع روسيا “حتى آخر أوكراني”.

تواصل الولايات المتحدة دعمها لأوكرانيا في حربها ضد روسيا المستمرة منذ نحو 10 أشهر، وأعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن حزمة مساعدات جديدة بـ 1.85 مليار دولار تحتوي لأول مرة على منظومات باتريوت.

ما هي تفاصيل صفقة الأسلحة المتوقعة؟

وتقول شبكة CNN إن هناك نوعين من المخرجات الرئيسية للصفقة، أولا، أنظمة صواريخ باتريوت. وهي أنظمة معقدة ودقيقة ومكلفة، وقد وصفت بأنها “المعيار الذهبي” للدفاع الجوي في الولايات المتحدة.

ويقوم حلف شمال الأطلنطي بحراسة تلك المنظومات بحرص، ويتطلب من الأفراد الذين يشغلونها – ما يقرب من 100 لكل سلاح – أن يكونوا مدربين بشكل صحيح.

والنوع الثاني هو الذخائر الموجهة بدقة التي سيتم، وفقا للشبكة، تزويدها للطائرات الأوكرانية.