روسيا: اتهامنا بالتجسس في هولندا جزء من حملة معادية

اتهمت موسكو هولندا الجمعة الواقع في 17 حزيران، بشن “حملة مناهضة لروسيا” بعد إعلان السلطات الهولندية عن اعتقال رجل قالت إنه جاسوس روسي حاول اختراق المحكمة الجنائية الدولية.

وقال جهاز المخابرات الهولندي الخميس إنه كشف الغطاء عن عميل عسكري روسي يستخدم هوية مزيفة للحصول على منحة تدريبية في المحكمة الجنائية الدولية التي تحقق في اتهامات بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

واتهمت موسكو مرارا الحكومات الغربية “بشن حملة تخويف من روسيا” وذلك ردا على العديد من الاتهامات لها بالتجسس على المنظمات والمؤسسات الأكاديمية الأوروبية خلال العقد الماضي.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان “حملة التجسس المناهضة لروسيا في البلاد (هولندا) والتي تواكبها ’تسريبات’ مغرضة مريبة المحتوى ليس من شأنها سوى الإضرار بالعلاقات الثنائية المتضررة بالفعل”.