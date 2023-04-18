روسيا: استئناف عمليات تفتيش السفن التي تنقل الحبوب من أوكرانيا

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الخارجية القول الثلاثاء إن عمليات تفتيش السفن التي تنقل الحبوب من أوكرانيا استؤنفت بعد توقف هدد بإغلاق ممر البحر الأسود.

ووفقا للوكالة، فقد أرجع مسؤول بالوزارة التوقف الذي حدث أمس الاثنين 17\4\2023 إلى عدم التزام أوكرانيا بالإجراءات المتفق عليها لكنه قال إنه تم حل المشكلة.

وفي وقت سابق قالت وزارة إعادة الإعمار الأوكرانية الاثنين إن مبادرة تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود معرضة للتوقف، وذلك بعدما منعت روسيا مرة أخرى عمليات تفتيش السفن في المياه التركية بموجب الاتفاق.

وتتيح المبادرة التصدير الآمن للحبوب من بعض الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت الوزارة على فيسبوك “للمرة الثانية في تسعة أشهر من سريان مبادرة الحبوب، لم توضع خطة تفتيش ولم يتم تفتيش أي سفينة. وهذا يهدد عمل مبادرة تصدير الحبوب”.