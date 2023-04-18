الثلاثاء 27 رمضان 1444 ﻫ - 18 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

روسيا: استئناف عمليات تفتيش السفن التي تنقل الحبوب من أوكرانيا

منذ 12 دقيقة
اتفاق حبوب البحر الأسود يواجه المزيد من التحديات

اتفاق حبوب البحر الأسود يواجه المزيد من التحديات

A A A
طباعة المقال

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الخارجية القول الثلاثاء إن عمليات تفتيش السفن التي تنقل الحبوب من أوكرانيا استؤنفت بعد توقف هدد بإغلاق ممر البحر الأسود.

ووفقا للوكالة، فقد أرجع مسؤول بالوزارة التوقف الذي حدث أمس الاثنين 17\4\2023 إلى عدم التزام أوكرانيا بالإجراءات المتفق عليها لكنه قال إنه تم حل المشكلة.

وفي وقت سابق قالت وزارة إعادة الإعمار الأوكرانية الاثنين إن مبادرة تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود معرضة للتوقف، وذلك بعدما منعت روسيا مرة أخرى عمليات تفتيش السفن في المياه التركية بموجب الاتفاق.

وتتيح المبادرة التصدير الآمن للحبوب من بعض الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت الوزارة على فيسبوك “للمرة الثانية في تسعة أشهر من سريان مبادرة الحبوب، لم توضع خطة تفتيش ولم يتم تفتيش أي سفينة. وهذا يهدد عمل مبادرة تصدير الحبوب”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

تدريبات (أمريكية - يابانية - كورية جنوبية) مشتركة
كوريا الشمالية: "الابتزاز النووي" الأمريكي وصل لمستوى لا يمكن السكوت عنه
مسجد باريس الكبير
المسلمون في هذه الدولة يعلنون "الجمعة" أول أيام عيد الفطر
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
اشتباكات السودان
السيسي: القوات المصرية في السودان للتدريب المشترك ولا تدعم أي طرف

الأكثر قراءة

هلال- تعبيرية
مركز الفلك الدولي يحدد موعد عيد الفطر
تحري هلال شهر شوال- تعبيرية
الجمعة أم السبت.. الجمعية الفلكية بجدة تكشف موعد أول أيام عيد الفطر!
تحرّي الهلال - تعبيرية
مصادفة لم تحدث منذ سنوات في عيد الفطر.. وظاهرة فلكيّة مميّزة بانتظارنا!