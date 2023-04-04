روسيا: استقبلنا أكثر من 5 ملايين لاجئ من أوكرانيا

قالت ماريا لفوفا بيلوفا مفوضة حقوق الأطفال في روسيا إن بلادها استقبلت أكثر من خمسة ملايين لاجئ من منطقة دونباس بشرق أوكرانيا من بينهم 730 ألف طفل منذ فبراير شباط 2022.

وأضافت أن هؤلاء الأطفال حضروا إلى روسيا مع ذويهم أو أولياء أمورهم.

وأكدت أمام مؤتمر صحفي في موسكو أن مفوضية حقوق الأطفال الروسية ليست على علم بوجود أي حالة لفصل طفل من شرق أوكرانيا عن أقاربه ونقله لملجأ أيتام.

جاء ذلك ردا على ما قالته المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي والتي أصدرت في 17 مارس آذار مذكرتي اعتقال بحق لفوفا بيلوفا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة بارتكاب جريمة حرب وهي ترحيل القوات الروسية القسري لأطفال من مناطق أوكرانية محتلة.

وقالت لفوفا بيلوفا إن تلك الاتهامات باطلة.