روسيا البيضاء: أسقطنا مُسيرات انحرفت عن مسارها خلال ضربات بين روسيا وأوكرانيا

قالت روسيا البيضاء اليوم الأربعاء إنها أسقطت طائرات مسيرة انحرفت عن مسارها بسبب التشويش الإلكتروني خلال تبادل الضربات بين روسيا وأوكرانيا، مشيرة إلى أن مينسك أبلغت بولندا وليتوانيا باقتراب تلك الطائرات المسيرة.

ولم يذكر بيان رئيس هيئة الأركان العامة لروسيا البيضاء الجنرال بافيل مورافيكو لمن تعود تلك الطائرات المسيرة.

وقال مورافيكو في بيان صدر باللغة الإنجليزية “خلال تبادل الضربات ليلا بالطائرات المسيرة بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا، تتبعت قوات الدفاع الجوي وأنظمة جمهورية روسيا البيضاء باستمرار الطائرات المسيرة التي انحرفت عن مسارها نتيجة تأثير وسائل الحرب الإلكترونية التي يستخدمها الطرفان”.

وأضاف “دمرت قوات الدفاع الجوي في بلادنا بعض الطائرات المسيرة المنحرفة عن مسارها فوق أراضي الجمهورية”، مشيرا إلى إبلاغ بولندا وليتوانيا باقتراب الطائرات المسيرة.

وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إن بلاده مستعدة للرد على أي هجمات أو استفزازات، وذلك بعد أن أسقطت طائرات مسيّرة روسية دخلت مجالها الجوي خلال هجوم روسي واسع النطاق على غرب أوكرانيا.

أضاف توسك “نواجه استفزازا واسع النطاق ومستعدون لصد مثل هذه الاستفزازات. الوضع خطير ولا شك في أنه يتعين علينا الاستعداد لمختلف السيناريوهات”.

وقالت قيادة العمليات بالقوات المسلحة البولندية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء إن بولندا استخدمت أسلحة لإسقاط طائرات مسيرة فوق أراضيها بعد انتهاكات متكررة لمجالها الجوي خلال هجوم روسي على أوكرانيا.

وذكرت القيادة في بيان على منصة إكس للتواصل الاجتماعي “خلال هجوم اليوم الذي شنته روسيا الاتحادية على أهداف في أوكرانيا، انتهكت طائرات مسيرة مجالنا الجوي بشكل متكرر”.

وأضاف البيان: “بناء على طلب القائد العملياتي للقوات المسلحة، استُخدمت أسلحة والعمليات جارية لتحديد مواقع الأهداف التي أُسقطت”.

وحسبما ذكرت “بي بي سي” نقلا عن القوات المسلحة البولندية، فإن “أجساما روسية تم إسقاطها”، ما يمثل المرة الأولى التي تتعامل فيها دولة في حلف “الناتو” بشكل مباشر مع أسلحة روسية في مجالها الجوي منذ بدء حرب أوكرانيا في عام 2022.

وحذرت القوات الجوية الأوكرانية في وقت سابق فجر الأربعاء من أن طائرات روسية مسيرة دخلت المجال الجوي البولندي، وتهدد مدينة زاموشتش.

وأعلنت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية أن بولندا أغلقت 4 مطارات من بينها مطار شوبان الرئيسي في وارسو الأربعاء، بعد أن شنت روسيا هجمات بطائرات مسيرة في أوكرانيا المجاورة بالقرب من الحدود.

وأشارت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية إلى أن المطارات الثلاثة الأخرى المُغلقة هي مطار جيشوف-ياشونكا ومطار وارسو مودلين ومطار لوبلين.

وشهدت بولندا تحركات عسكرية نشطة، صباح الأحد الماضي، بعد أن شنت روسيا غارات جوية استهدفت غرب أوكرانيا قرب الحدود مع بولندا.

وأفادت قيادة العمليات بالقوات المسلحة البولندية بأن طائرات بولندية وأخرى تابعة لحلفاء نشطت في وقت مبكر من صباح الأحد لضمان سلامة المجال الجوي البولندي.

ورفعت بولندا حالة التأهب القصوى تحسبا لاختراق أجسام مجالها الجوي، منذ سقوط صاروخ أوكراني طائش على قرية جنوبي البلاد عام 2022، مما أسفر عن مقتل شخصين، بعد بضعة أشهر من بدء الهجوم العسكري الروسي الشامل على أوكرانيا.