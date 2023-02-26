روسيا البيضاء: لدينا 1.5 مليون فرد جاهزون للقتال خارج صفوف الجيش

قال مسؤول رفيع المستوى في روسيا البيضاء إن الدولة الصغيرة المتحالفة مع موسكو والمجاورة لأوكرانيا لديها ما يصل إلى 1.5 مليون فرد جاهزين للقتال خارج قواتها المسلحة.

ويدعم رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو نظيره الروسي فلاديمير بوتين في حربه على أوكرانيا المستمرة منذ عام حيث سمح له بغزو أوكرانيا انطلاقا من أراضي روسيا البيضاء وتدريب قوات حُشدت مؤخرا داخل روسيا البيضاء.

وكان لوكاشينكو أمر هذا الشهر بتشكيل قوة دفاع برية جديدة تضم متطوعين ويصل قوامها إلى 150 ألفا، وأكد أن جيش بلاده لن يحارب إلا إذا هوجمت روسيا البيضاء.

ونسبت وكالة بيلتا للأنباء إلى سكرتير مجلس الأمن في روسيا البيضاء ألكسندر فولفوفيتش قوله أمس السبت 26\2\2023 “ستصل بنية التنظيمات، وليس القوات المسلحة، إلى 1.5 مليون شخص في حالة إعلان الأحكام العرفية ووضع الاقتصاد في حالة الحرب”.

ويبلغ تعداد روسيا البيضاء حوالي 9.3 مليون نسمة، وذكر تقرير التوازن العسكري الصادر عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية أن قوام الجيش في روسيا البيضاء يصل إلى حوالي 48 ألف جندي وقرابة 12 ألف جندي في حرس الحدود.