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روسيا: التصعيد مع أمريكا أمر لا مفر منه

30 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 30 - يونيو - 2021 4:12 مساءً
سفينة حربية روسية

سفينة حربية روسية

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حذر نائب رئيس مجلس الشؤون الدولية في روسيا يفغيني بوجينسكي، من أن تتسبب مناورات الناتو باندلاع الحرب مع روسيا، مشيرا إلى أن هناك مقولة مفادها أن كل الأعمال العدوانية والهجمات التاريخية غالبا ما بدأت تحت ستار المناورات.

وأضاف بوجينسكي الذي يشغل رئيس مركز الدراسات السياسية في روسيا في البداية مناورات، وبعدها تبدأ الأعمال الحربية الحقيقية. لكن يمكنني القول بثقة، بناء على محادثاتي مع شركائنا الأجانب: لا أحد يريد الحرب مع روسيا. صدقوني. فلا الولايات المتحدة ولا حتى بريطانيا، على الرغم من كل تصرفاتها الغريبة، ناهيكم ببقية الأوروبيين، يريدون ذلك.

وأوضح بوجينسكي أن أي نزاع مسلح بين القوات المسلحة الروسية والولايات المتحدة سرعان ما سيخرج عن السيطرة. التصعيد، أمر لا مفر منه.

وأضاف في تصريحات لصحيفة “موسكوفسكي كومسوموليتس”ولا يمكن لأي بلد أن يتحمل رفاهية الهزيمة. فمثل ذلك سينتهي بكارثة عالمية على الأرجح، مع دمار الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي، الجميع يدرك ذلك جيدا، لذلك فإن كل هذه التصرفات والحوادث والتحليقات والاحتكاكات الخطيرة، نعم خطيرة ويمكن أن تؤدي إلى تفاقم، لكن لن تكون هناك حرب حقيقية تحت ستار المناورات، لدي قناعة عميقة بذلك في الوقت الحالي”.

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