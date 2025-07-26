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روسيا: السلام والتسوية في أوكرانيا لم يكونا قط على "جدول الأعمال الحقيقي"

منذ 22 دقيقة
ماريا زاخاروفا

ماريا زاخاروفا

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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا السبت إن جدول الأعمال الحقيقي للغرب لم يتضمن قط محادثات السلام وإيجاد التسوية في أوكرانيا، وذلك في أول تعليق لها على المفاوضات منذ إجراء مسؤولين روس وأوكرانيين محادثات يوم الأربعاء الماضي.

وأضافت زاخاروفا في تصريحات نقلتها وكالة تاس الروسية للأنباء أن الغرب إذا أراد “سلاما حقيقيا” في أوكرانيا، فعليه أن يتوقف عن تزويد كييف بالأسلحة.

وكانت زاخاروفا أحجمت عن التعليق على المحادثات خلال إفادتها الأسبوعية الخميس.

هذا وقال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا أطلقت وابلا من الطائرات المسيرة والصواريخ في هجوم خلال الليل قتل ثلاثة أشخاص في دنيبرو ومنطقة مجاورة.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن القوات الروسية أطلقت 235 طائرة مسيرة و27 صاروخا مما ألحق أضرارا بمبان سكنية وتجارية وتسبب في اندلاع حرائق.

وذكرت في بيان أن 10 صواريخ و25 طائرة مسيرة هجومية أصابت تسعة مواقع مضيفة أن بقية الطائرات المسيرة والصواريخ أُسقطت.

وكتب سيرهي ليساك حاكم إقليم دنيبروبتروفسك على تطبيق تيليجرام “ليلة عصيبة. هجوم ضخم بأسلحة متعددة على المنطقة”.

وقال إن ثلاثة أشخاص قُتلوا في الهجمات وأصيب ستة آخرون في مدينة دنيبرو والمنطقة المجاورة.

وتعهد الرئيس فولوديمير زيلينسكي بتوجيه ضربات ردا على الهجوم.

وقال زيلينسكي على تيليغرام “يجب أن تشعر المؤسسات العسكرية واللوجستية والمطارات الروسية بأن حرب روسيا نفسها ترتد عليها الآن بعواقب حقيقية”.

وزادت الهجمات الأوكرانية على روسيا في الأشهر الماضي، إذ تتبادل موسكو وكييف هجمات بأسراب من المُسيرات واحتدم القتال العنيف على طول خط المواجهة الممتد لأكثر من ألف كيلومتر.

    المصدر :
  • رويترز

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