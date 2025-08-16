روسيا: السيطرة على قريتين في دونيتسك ودنيبروبتروفسك بأوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن القوات سيطرت على قرية كولوديازي في منطقة دونيتسك الأوكرانية، إلى جانب قرية فورون في منطقة دنيبروبيتروفسك المجاورة.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن وزارة الدفاع أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 29 طائرة مسيرة أوكرانية أثناء الليل فوق مناطق مختلفة.

وأضافت أن ذلك شمل إسقاط عشر طائرات فوق منطقة روستوف.

من زاوية آخرى، قالت وزارة الدفاع الروسية أمس الجمعة 15\8\2025، إن قواتها سيطرت على بلدة أوليكساندروهراد في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.

ولم تتمكن رويترز من التأكد من صحة التقارير الواردة من ساحة المعركة بشكل مستقل.

هذا وكشفت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 53 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية في مقاطعات جنوب غربي البلاد.

وتواصل قوات كييف استهداف مناطق جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، فيما يستمر الجيش الروسي في تقدمه على جميع المحاور حيث أكد الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية، لإبعاد قوات كييف عن الأراضي الروسية بما فيها الجديدة بمدى الصواريخ والأسلحة الغربية التي تستهدف بها روسيا.