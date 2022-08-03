روسيا: الطلب على النفط ارتفع إلى مستويات ما قبل الجائحة

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك لقناة روسيا-24 التلفزيونية الحكومية إن الطلب العالمي على النفط انتعش تقريبا إلى مستويات ما قبل الجائحة، وذلك بعد أن اتفق أعضاء تكتل أوبك+ على زيادة الإنتاج المستهدف بشكل طفيف الشهر المقبل.

وأضاف نوفاك أن الشكوك لا تزال تكتنف السلاسل اللوجستية مع احتمال تفشي موجات جديدة من جائحة كوفيد-19، وقال إن روسيا والسعودية، وهما لاعبان رئيسيان في اتفاق تنسيق إنتاج النفط، تخططان لعقد اجتماع حكومي في أكتوبر تشرين الأول.

قرار أوبك

تستعد مجموعة أوبك+ لزيادة طفيفة في إنتاج النفط بواقع 100 ألف برميل يوميا، فيما وصفه محللون بأنه إهانة للرئيس الأمريكي جو بايدن بعد رحلته إلى المملكة العربية السعودية الشهر الماضي لإقناع زعيمة أوبك بزيادة الإنتاج لمساعدة الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي.

وتأتي الزيادة، التي تعادل 86 ثانية من الطلب العالمي على النفط، بعد أسابيع من التكهنات بأن رحلة بايدن إلى الشرق الأوسط وموافقة واشنطن على بيع صواريخ دفاعية للرياض والإمارات العربية المتحدة ستؤدي إلى زيادة إنتاج النفط.

وأظهرت وثيقة لأوبك+ أن المجموعة تتجه لزيادة الإنتاج 100 ألف برميل يوميا اعتبارا من سبتمبر أيلول، وقال مصدران إنه تم إقرار الزيادة فعليا في اجتماع مغلق.