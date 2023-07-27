روسيا: العثور على آثار متفجرات في سفينة حبوب أجنبية

نقلت وكالات أنباء روسية، الخميس، عن جهاز الأمن الاتحادي قوله إنه عثر على آثار متفجرات على متن سفينة أجنبية متجهة من تركيا إلى روسيا لتحميل حبوب، مضيفا أن السفينة دخلت في السابق ميناء أوكرانيا، حسبما ذكرت .

وهذا هو ثاني إعلان من نوعه هذا الأسبوع.

فقد أعلن جهاز الأمن الاتحادي، الاثنين، العثور على آثار متفجرات على متن سفينة أخرى أبحرت من تركيا إلى ميناء روستوف أون دون في روسيا لتحميل حبوب.

وأشار جهاز الأمن إلى أن السفينة غرقت في ميناء كيليا بأوكرانيا في مايو الماضي وربما تكون قد استخدمت في إيصال متفجرات إلى أوكرانيا.

وذكرت خدمة الأمن أن السفينة غيرت اسمها وطاقمها المكون من 12 أوكرانيًا عندما كانت في ميناء توزلا التركي هذا الشهر.

يأتي ذلك بعد انسحاب روسيا من صفقة سمحت لأوكرانيا بتصدير الحبوب من موانئها على البحر الأسود ، خاضعة لفحوصات أمنية على السفن.

وسبق أن اتهمت روسيا سفن الحبوب التي تبحر إلى أوكرانيا بموجب اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود بحمل شحنات عسكرية أوكرانية. وانسحبت روسيا من الاتفاق الأسبوع الماضي مما أدى لانهياره.