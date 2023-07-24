روسيا: العثور على آثار متفجرات في سفينة حبوب أجنبيّة

كشف جهاز الأمن الاتحادي الروسي، اليوم الإثنين، أنّه عثر على آثار متفجرات على متن سفينة تحرّكت من تركيا إلى ميناء روستوف لتحميل الحبوب، وفق ما نقلت وكالة تاس للأنباء.

ونقلت الوكالة عن جهاز الأمن أنّ السفينة كانت قد رست في ميناء كيليا الأوكراني في مايو/ أيار، وأنها ربما استُخدمت لإيصال متفجرات إلى أوكرانيا.

يأتي ذلك بعد أسبوع من انسحاب روسيا من اتفاق سمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب من موانئها على البحر الأسود مع خضوع السفن لتفتيش أمني.

إلى ذلك، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقال نُشر على الموقع الإلكتروني للكرملين في وقت مبكر اليوم الإثنين، إلى أنّ بلاده انسحبت من اتفاق نقل الحبوب عبر البحر الأسود، الذي يضمن التصدير الآمن للحبوب الأوكرانية، لأنّ الاتفاق فقَد معناه.

واعتبر بوتين أنّ الغرب استغل الاتفاق بلا خجل من أجل إثراء الشركات الأميركية والأوروبية.

وكشف بوتين، الذي كتب مقاله قبل القمة الروسية الأفريقية الثانية، التي ستعقد في سان بطرسبرغ يومي الخميس والجمعة، أنّ روسيا تتوقع حصادًا قياسيًا هذا العام.

وتابع: “أريد أن أؤكد أنّ بلادنا قادرة على استبدال الحبوب الأوكرانية تجاريًا ومجانيًا، بخاصة وأننا نتوقع مرة أخرى حصادًا قياسيًا هذا العام”، وأضاف: “ستواصل روسيا العمل بنشاط على تنظيم إمدادات الحبوب والأغذية والأسمدة وغيرها إلى أفريقيا”.