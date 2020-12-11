روسيا: العقوبات الأميركية ما هي إلا انعكاس لعلاقات عامة ”خرقاء“

بعد أن فرضت الولايات المتحدة الاميركية مجموعة عقوبات على كيانات وأفراد في مختلف الدول، نتقدت روسيا اليوم الجمعة، مجموعة عقوبات جديدة فرضتها الولايات المتحدة على أفراد وكيانات في عدة دول، بدعوى انتهاك حقوق الإنسان، وقالت موسكو، إنها غير مدعومة بأدلة ملموسة؛ وما هي إلا انعكاس لعلاقات عامة ”خرقاء“.

وأدرجت الولايات المتحدة أمس الخميس، على قائمتها السوداء، كيانات وأشخاصًا يشتبه بضلوعهم في انتهاكات لحقوق الإنسان في روسيا واليمن وهايتي، بينهم رمضان قديروف، وهو حليف مقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى جانب خمسة أشخاص على صلة بأجهزة الأمن والاستخبارات التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، إنه بالإضافة إلى قديروف، زعيم جمهورية الشيشان الروسية ذات الأغلبية المسلمة، تم فرض عقوبات على ست شركات مسجلة في روسيا، وخمسة أفراد مقربين منه.كما فرضت عقوبات على ثلاثة أشخاص من هايتي.