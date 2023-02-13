روسيا: العقوبات عائق أمام تجديد اتفاق تصدير الحبوب

قالت روسيا، الاثنين، إنه سيكون من “غير المناسب” تمديد اتفاق الحبوب في البحر الأسود ما لم يتم رفع العقوبات التي تضر بصادراتها الزراعية وحل قضايا أخرى.

وأقامت مبادرة حبوب البحر الأسود التي وقعتها روسيا وأوكرانيا في يوليو تموز الماضي ممرا آمنا للسماح بتصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية التي حاصرتها الحرب.

وتوسطت الأمم المتحدة وتركيا في هذا الاتفاق الذي تم تمديده 120 يوما أخرى في نوفمبر تشرين الثاني، ومن المقرر تجديده مرة أخرى الشهر المقبل ولكن روسيا أشارت إلى أنها غير راضية عن بعض جوانب الاتفاق وطالبت بإلغاء العقوبات التي تضر بصادراتها الزراعية.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين في مقابلة مع محطة (آر.تي.في.آي) التلفزيونية إن “موقفنا من مسألة تجديد مبادرة البحر الأسود لم يتغير”.

وقال إن “تمديد الوثيقة الأوكرانية أمر غير مناسب دون التوصل لنتائج ملموسة بشأن تنفيذ مذكرة روسيا والأمم المتحدة بالإضافة إلى رفع قيود العقوبات المفروضة على الصادرات الزراعية الروسية بشكل حقيقي “.

ولم تستهدف العقوبات الغربية الصادرات الزراعية الروسية بشكل صريح ولكن موسكو تقول إن الحظر على مدفوعاتها والخدمات اللوجستية وصناعات التأمين يشكل “عائقا” أمام قدرتها على تصدير الحبوب والأسمدة الخاصة بها.