روسيا: القصف الإسرائيلي على غزة "مخالف للقانون الدولي"

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن القصف الإسرائيلي لغزة يتعارض مع القانون الدولي ويخاطر بالتسبب في كارثة يمكن أن تستمر لعقود.

وأدلى لافروف بالتصريحات، وهي من أشد انتقادات موسكو لإسرائيل حتى الآن، في مقابلة مع وكالة أنباء روسيا البيضاء الرسمية (بيلتا) نشرتها اليوم السبت.

وقال لافروف “بينما نندد بالإرهاب، فإننا نرفض بشكل قاطع إمكانية الرد على الإرهاب من خلال انتهاك قواعد القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الاستخدام العشوائي للقوة ضد أهداف من المعروف أن هناك مدنيين يتواجدون فيها، ومنهم الرهائن المحتجزون”.

وأضاف أن من المستحيل القضاء على حماس، مثلما تعهدت إسرائيل، بدون تدمير غزة مع معظم سكانها المدنيين.

وتابع “إذا تم تدمير غزة وطرد مليوني نسمة، مثلما يقترح بعض السياسيين في إسرائيل والخارج، فإن ذلك سيؤدي إلى كارثة لعقود عديدة، إن لم يكن لقرون”.

وقال “لابد من التوقف والإعلان عن برامج إنسانية لإنقاذ السكان تحت الحصار”.

وقالت سلطات الصحة في قطاع غزة الذي تديره حركة حماس أمس الجمعة إن 7326 فلسطينيا قتلوا منذ بدء القصف الإسرائيلي. وبدأ القصف في أعقاب هجوم شنه مسلحو حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول وقالت إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1400 معظمهم من المدنيين. كما احتجزت حماس أكثر من 200 رهينة.

وأثارت روسيا، التي تدعم وقفا فوريا لإطلاق النار وحل الدولتين، غضب إسرائيل بدعوة وفد من حماس لزيارة موسكو وهو قرار دافعت عنه أمس الجمعة. وقالت حماس إنها تبحث عن ثمانية رهائن في غزة بناء على طلب من روسيا.

وأوضح لافروف أن روسيا على اتصال وثيق مع إسرائيل أيضا قائلا “نحن على اتصال كامل مع إسرائيل، وسفيرنا يتواصل معهم بانتظام”.