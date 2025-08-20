روسيا: المناقشات الأمنية المرتبطة بأوكرانيا "لن تقود لشيء" بدون موسكو

قالت روسيا، اليوم الأربعاء إن “محاولات حل القضايا الأمنية المتعلقة بأوكرانيا دون مشاركة موسكو لن تقود لشيء”.

وأدلى وزير الخارجية سيرغي لافروف بهذه التعليقات بعد يومين من استضافة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الأوكراني وقادة أوروبيين لعقد مناقشات حول ضمانات أمنية لأوكرانيا، والتي من الممكن أن تفضي إلى إنهاء الحرب.

وقال لافروف “لا يمكننا الموافقة على أن يكون هناك اقتراح الآن لحل قضايا الأمن، والأمن الجماعي، بدون مشاركة روسيا الاتحادية. هذا لن يجدي نفعا”.

وأضاف “أنا متأكد من أن الغرب، ولا سيما في الولايات المتحدة، يدركون جيدا أن مناقشة القضايا الأمنية بجدية بدون روسيا هو أمر مستحيل، فهذا الطريق لن يقود لشيء”.