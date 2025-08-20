الأربعاء 26 صفر 1447 ﻫ - 20 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

روسيا: المناقشات الأمنية المرتبطة بأوكرانيا "لن تقود لشيء" بدون موسكو

منذ 5 دقائق
علم روسيا

علم روسيا

A A A
طباعة المقال

قالت روسيا، اليوم الأربعاء إن “محاولات حل القضايا الأمنية المتعلقة بأوكرانيا دون مشاركة موسكو لن تقود لشيء”.

وأدلى وزير الخارجية سيرغي لافروف بهذه التعليقات بعد يومين من استضافة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الأوكراني وقادة أوروبيين لعقد مناقشات حول ضمانات أمنية لأوكرانيا، والتي من الممكن أن تفضي إلى إنهاء الحرب.

وقال لافروف “لا يمكننا الموافقة على أن يكون هناك اقتراح الآن لحل قضايا الأمن، والأمن الجماعي، بدون مشاركة روسيا الاتحادية. هذا لن يجدي نفعا”.

وأضاف “أنا متأكد من أن الغرب، ولا سيما في الولايات المتحدة، يدركون جيدا أن مناقشة القضايا الأمنية بجدية بدون روسيا هو أمر مستحيل، فهذا الطريق لن يقود لشيء”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

أفغانستان
79‬ قتيلاً في حادث تصادم لحافلة في أفغانستان
إنتاج النفط
انخفاض صادرات النفط الخام السعودية في يونيو إلى أدنى مستوياتها منذ مارس
كرة القدم بغزة
استمرار معاناة لاعبي كرة القدم في غزة مع تواصل القصف والمجاعة

الأكثر قراءة

توم براك
رسائل براك السرية إلى لبنان.. "نزع" لا تفاوض!
البابا المنتخب حديثًا ليون الرابع عشر، الكاردينال روبرت بريفوست من الولايات المتحدة يظهر على شرفة كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان، 8 مايو/أيار 2025. رويترز
هذا موعد زيارة البابا ليون إلى لبنان!
المحامي إيلي محفوض
إيلي محفوض لـ"شيخ قبلان": زلة اللسان من كثرة الكلام