الثلاثاء 5 شوال 1444 ﻫ - 25 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

روسيا: الهجمات الأوكرانية تهدد اتفاق الحبوب

منذ ساعة واحدة
علم روسيا

علم روسيا

A A A
طباعة المقال

اتهمت وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا بمحاولة مهاجمة سفنها في البحر الأسود وقالت إن ذلك يهدد مستقبل الاتفاق الخاص بصادرات الحبوب.

وقالت الوزارة في بيان بقناتها على تطبيق تيليغرام، الاثنين، “الأفعال الإرهابية التي يرتكبها نظام كييف تعرض للخطر تمديد اتفاق الحبوب لما بعد 18 مايو هذا العام”.

وأضافت أن تحليلا لخط سير زوارق مسيرة أوكرانية أُطلقت يومي 23 مارس آذار و24 أبريل نيسان يظهر أنها انطلقت من منطقة المياه بميناء أوديسا المخصص لتنفيذ مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

ولا تعلن أوكرانيا أبدا مسؤوليتها عن الهجمات التي تقع داخل روسيا أو على الأراضي الخاضعة لسيطرة موسكو في أوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

تعافي انتاج الصين من الذهب
إنتاج الصين من الذهب لمستويات ما قبل الجائحة
اليورو مقابل الدولار
صعود اليورو وسط بوادر على زيادة أسعار الفائدة
الذهب
ارتفاع الذهب مع تراجع الدولار

الأكثر قراءة

المنجم الفرنسي الشهير نوستراداموس
أشهر متنبئ "يعود للحياة".. كوارث مرعبة للـ 100 عام المقبل!
صحن "المقروطة"
حلوى المقروطة.. فيديو لطريقة إعداد أشهر الحلويات الفلسطينية
ياسر العظمة ومحمد قنوع وعابد فهد
ياسر العظمة يرثي تلميذه المقرب محمد قنوع