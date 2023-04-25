روسيا: الهجمات الأوكرانية تهدد اتفاق الحبوب

اتهمت وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا بمحاولة مهاجمة سفنها في البحر الأسود وقالت إن ذلك يهدد مستقبل الاتفاق الخاص بصادرات الحبوب.

وقالت الوزارة في بيان بقناتها على تطبيق تيليغرام، الاثنين، “الأفعال الإرهابية التي يرتكبها نظام كييف تعرض للخطر تمديد اتفاق الحبوب لما بعد 18 مايو هذا العام”.

وأضافت أن تحليلا لخط سير زوارق مسيرة أوكرانية أُطلقت يومي 23 مارس آذار و24 أبريل نيسان يظهر أنها انطلقت من منطقة المياه بميناء أوديسا المخصص لتنفيذ مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

ولا تعلن أوكرانيا أبدا مسؤوليتها عن الهجمات التي تقع داخل روسيا أو على الأراضي الخاضعة لسيطرة موسكو في أوكرانيا.