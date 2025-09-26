روسيا: الهجمات الأوكرانية على خط أنابيب بحر قزوين تتعارض مع مصالح أمريكية

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، إن الهجمات الأوكرانية بطائرات مسيرة على البنية التحتية لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين تتعارض مع مصالح الولايات المتحدة وقازاخستان وروسيا وأمن الطاقة العالمي.

وعلق (اتحاد خط أنابيب بحر قزوين)، الذي ينقل النفط من قازاخستان بشكل رئيسي، عمليات تحميل الناقلات في أعقاب هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على ميناء نوفوروسيسك جنوب روسيا يوم الأربعاء.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان إن الهجوم “يدل على استخفاف بقادة الدول المشاركين شخصيا في إجراء حوار سلمي”.

وتضم قائمة المساهمين في اتحاد خط أنابيب بحر قزوين شركتي شيفرون وإكسون موبيل الأمريكيتين العملاقتين.