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روسيا.. انطلاق حملة تطعيم الحيوانات ضد كورونا بلقاح "كارنيفاك كوف"

27 - مايو - 2021
تطوير لقاح ضد كورونا للحيوانات

تطوير لقاح ضد كورونا للحيوانات

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بدأت روسيا، الخميس، حملة لتطعيم الحيوانات الأليفة ضد فيروس كورونا باللقاح الوحيد في العالم في هذا المجال “كارنيفاك كوف”.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية، الأربعاء، نقلاً عن الهيئة المعنية بالرقابة الزراعية، أن عدة أقاليم روسية بدأت تطعيم الحيوانات ضد مرض كوفيد-19 في عيادات بيطرية.

وقالت روسيا في مارس/آذار إنها سجلت أول لقاح في العالم للحيوانات ضد كوفيد-19 بعدما أظهرت اختبارات أنه نجح في توليد أجسام مضادة لفيروس كورونا لدى الكلاب والقطط والثعالب وحيوان المنك.

وسلم المختصون الدفعات الأولى من اللقاح إلى جميع المناطق الروسية.

ووفقاً لما أورده موقع موقع “تي في زفيزدا”، فإنَّ لقاح “كورنيفاك كوف” طورته هيئة حماية المستهلك الروسية.

وقالت مستشارة رئيس الهيئة، جوليا ميلانو: “تم تسليم الشحنات الأولى من اللقاح إلى المدن الروسية، الأربعاء، بهدف الوقاية من الأمراض بين الحيوانات”.

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