روسيا بحثت معاهدة ستارت الجديدة مع السفيرة الأمريكية

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف قوله، الاثنين، إنه بحث معاهدة ستارت الجديدة للحد من الأسلحة النووية مع السفيرة الأمريكية الجديدة لين تريسي الأسبوع الماضي.

وأضاف أن روسيا ملتزمة بالمعاهدة لكن لم يتم تحديد موعد لمحادثات جديدة جراء الصراع في أوكرانيا.

وكان من المقرر عقد المحادثات بين موسكو وواشنطن بشأن معاهدة ستارت الجديدة في نوفمبر تشرين الثاني الماضي لكنها أُلغيت في اللحظات الأخيرة.

تعرف معاهدة ستارت الجديدة هي معاهدة لتخفيض الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة والاتحاد الروسي، وتعرف باسمها الرسمي: «تدابير زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها.

وتوصلت الولايات المتحدة إلى معاهدة ستارت الجديدة مع روسيا التي وقعها كل من الرئيسيين أوباما ومدفيديف في 8 نيسان/أبريل 2010 في براغ، والتي تنص على تخفيض الحدود القصوى للرؤوس الحربية الهجومية الاستراتيجية للبلدين بنسبة 30 بالمئة، والحدود القصوى لآليات الإطلاق الاستراتيجية بنسبة 50 بالمئة بالمقارنة مع المعاهدات السابقة.

وأعادت معاهدة ستارت الجديدة التعاون والقيادة المشتركة بين الولايات المتحدة وروسيا في مجال ضبط الأسلحة النووية وحققت تقدماً في العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا، وحافظت على المرونة التي تحتاج إليها الولايات المتحدة لحماية أمنها وأمن حلفائها.