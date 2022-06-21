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روسيا: بريطانيا طلبت مساعدتنا بشأن مواطنين حكم عليهما بالإعدام في دونيتسك

منذ 3 دقائق
الكرملين

الكرملين

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زعم السفير الروسي لدى بريطانيا أن لندن طلبت مساعدة موسكو في ما يتعلق بمواطنين بريطانيين حكم عليهما بالإعدام في منطقة انفصالية تدعمها روسيا بتهمة القتال إلى جانب أوكرانيا.

وقضت محكمة في جمهورية دونيتسك الشعبية الانفصالية في شرق أوكرانيا هذا الشهر بإعدام البريطانيين “أيدن أسلين” و”شون بينر” والمغربي “إبراهيم سعدون” لقيامهم “بأنشطة المرتزقة”.

وتنفي أسر الثلاثة، الذين تعاقدت معهم القوات المسلحة الأوكرانية، أنهم مرتزقة. وتقول بريطانيا إن مواطنيها كانا جنديين نظاميين ويجب، بموجب اتفاقيات جنيف، إعفاؤهما من المحاكمة بسبب الاشتراك في عمليات قتالية.

الى ذلك، قال السفير أندريه كيلن لقناة روسيا 24 التلفزيونية “كان هناك نهج اتبعه البريطانيون معنا وهو إرسال رسالة لنا، لكن هذه الرسالة كانت مليئة بتعبيرات متغطرسة وتوجيهية لدرجة أنها لم تثر لدينا رغبة التعاون في هذه المسألة”.

وتابع “يتعين عليهم الاتصال بجمهورية دونيتسك الشعبية. وتظل توصياتنا كما هي”.

ورغم أن روسيا لا تنفذ عمليات الإعدام، إلا أن هذه العقوبة منصوص عليها في القانون بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين، اللتين لم تعترف باستقلالهما سوى موسكو وحدها.

ولم تعلق وزارة الخارجية البريطانية على طلب للتعليق.

    المصدر :
  • رويترز

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