روسيا بلا نظام سويفت.. “أوجاع مبرحة” مرتقبة وكلام عن بديل

سجلت العملة الروسية “الروبل” تراجعاً ملحوظا خلال الساعات الطويلة الماضية. إذ انخفض بنحو 26% أمام الدولار الأميركي، بعد أن تحركت دول غربية لمنع البنوك الروسية من استخدام نظام الدفع المالي الإلكتروني العالمي “سويفت”.

لكن هذا الألم يبدو أول الغيث، إذ حذر اقتصاديون عدة من أوجاع مبرحة قد تعانيها روسيا، كما غيرها من الدول الأوروبية أيضا.

وأوضح متعاملون ومحللون لرويترز أن صادرات روسيا لكل السلع من النفط مرورا بالمعادن والحبوب ستتعرض لعراقيل وتعطل بالغ، بسبب العقوبات الجديدة والمتصاعدة التي فرضها الغرب، مما سيوجه ضربة للاقتصاد الروسي لكنه سيضر أيضا بالغرب مع زيادة الأسعار والتضخم.

وعلى الرغم من أن بعض البنوك الروسية الكبرى، مثل (غازبرومبنك) الذي يتعامل مع المدفوعات الضخمة للنفط والغاز، لم تتعرض لحجب كامل بموجب العقوبات، إلا أن المحللين رأوا أن الوقت الذي سيستغرقه أمر التحول لأنظمة جديدة لا يزال يعني أن مشكلات هائلة ستواجه تدفقات السلع.

ورأت أمريتا سن المؤسسة المشاركة لمؤسسة “إنيرجي آسبكتس” للأبحاث أنه “حتى مع محاولة استثناء عمليات التحويل المالي المتعلقة بقطاع الطاقة، يمكن للحجب من نظام سويفت أن يتسبب في عراقيل كبرى لتدفقات تجارة الطاقة في الأمد القريب.. على الأقل لحين تحول المشترين لأنظمة بديلة مثل تيلكس أو أنظمة أخرى”.

وتابعت قائلة “بالنسبة للسلع الأخرى، لا يمكن أن أعرف كيف يمكن للتجارة الاستمرار دون إعفاءات”.

إلى ذلك، أكد عشرة على الأقل من المتعاملين في مجالي النفط والسلع ممن تحدثوا لرويترز بعد طلب عدم ذكر أسمائهم أن تدفقات السلع الروسية للغرب ستتضرر بشدة أو تتوقف بالكامل لأيام، إذا لم يكن لأسابيع لحين اتضاح الصورة فيما يتعلق بالإعفاءات.

كما قال مصرفي في بنك غربي كبير له انكشاف على العمليات الروسية طلب عدم ذكر اسمه بسبب حساسية الأمر “لا يزال بإمكانك استخدام الأنظمة الداخلية للبنوك الدولية التي لها فروع في روسيا لكن الأمر سيكون فوضويا للغاية”.

موسكو تتحدث عن بديل

في السياق، كشفت روسيا، عن امتلاكها لنظام بديل لنظام سويفت، فقد قال حاكم بنك روسيا المركزي، الاثنين، “لدينا نظام يمكنه استبدال نظام سويفت داخليا.

وأضاف حاكم البنك الروسي المركزي “لدينا بديل عن نظام ’سويفت‘ ويمكن للمتعاملين داخليا وخارجيا استعماله.

يأتي هذا فيما تتزايد الضغوط والدعوات الغربية من أجل وقف استخدام روسي لنظام سويفت، هو نظام تراسل عالمي بين البنوك لتسهيل التحويلات والمدفوعات.

ويضم نظام سويف 291 بنكا روسيا، تمثل ما نسبته 1.5 في المئة من حجم المدفوعات والسادس عالميا من حيث الرسائل عبر سويفت.